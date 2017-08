Ivo Niehe gaat door met de TV Show

Dat zegt de 71-jarige presentator in de ochtendshow van Lex Gaarthuis op Radio 10.

Niehe is blij dat zijn programma na al die jaren nog steeds goed wordt bekeken. "De kijkcijfers zijn elke keer weer een verrassing voor me en daar gaat het natuurlijk uiteindelijk wel om." In de TV Show gaat Niehe op bezoek bij bekende nationale en internationale sterren.

Pensioen

Hoewel hij de pensioengerechtigde leeftijd al is gepasseerd, is Niehe nog niet van plan te stoppen met werken. Sinds kort mag hij zich ook toneelschrijver noemen, de door hem bedachte voorstelling Drs. Down is komend seizoen te zien.

"Het werk dat ik nog steeds mag doen, vind ik zo onwaarschijnlijk leuk. Het maakt het leven elke dag opnieuw spannend en houdt me ontzettend aan de gang."