Familie Chester Bennington beslist over uitzenden aflevering Carpool Karaoke

Dat schrijft People donderdag.

Chester Bennington, zanger van de band Linkin Park, overleed op 20 juli. Nog geen week daarvoor zat hij in de auto bij komiek en presentator James Corden voor de opnames van Carpool Karaoke: The Series die voor Apple Music is opgenomen. In deze serie rijdt Corden rond in zijn auto met een bekend persoon. Deze keer was Bennington te gast.

Bepalen

Corden wil echter niet bepalen of de aflevering straks ook daadwerkelijk te zien is. Hij vindt dat de familie van Bennington mag beslissen wat er met de opnames gebeurt.

"Wij zien dit niet als een beslissing die aan ons is om te maken. We passen ons aan aan hun wensen."