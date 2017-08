Albert Verlinde stopt met presentatie RTL Live

"Ik heb de keuze net gemaakt", zegt Verlinde vanuit zijn vakantieadres in Portugal tegen het AD. "Daar is aan het strand liggen ook goed voor, om knopen door te hakken."

Sinds 2015, toen Albert Verlinde Entertainment fuseerde met Joop van den Endes musicalbedrijf, is Verlinde algemeen directeur en producent van Stage Entertainment. Vorig jaar zomer nam hij na vijftien jaar afscheid van RTL Boulevard. Het afgelopen seizoen presenteerde hij meerdere keren per week het middagprogramma RTL Live.

"Grease gaat straks in première in Parijs, The Bodyguard in Madrid en ik ben druk met de musical Was getekend, Annie M.G. Schmidt met Simone Kleinsma. Het valt gewoon niet lekker meer te combineren met televisie", aldus Verlinde. "Mensen verwachtten dit al, maar ik word zelf ook wat ouder en wijzer."

Verlinde heeft "geen idee" of hij ooit nog terugkeert op televisie. "Nu ben ik even helemaal vrij. Op een later moment ga ik op mijn gemak eens kijken wat bij mij zou passen en vooral of daar tijd voor is."