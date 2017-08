Cabaretière Soundos El Ahmadi in Expeditie Robinson

"Want als ik mijn gevoel voor humor verlies, raak ik ook mijn relativeringsvermogen kwijt."

Tijdens haar deelname aan het nieuwe seizoen Expeditie Robinson, dat vanaf 7 september op RTL5 te zien is, raakte de comédienne haar humor wel degelijk enkele keren kwijt, "maar gelukkig niet heel vaak".

El Ahmadi had meer moeite om het gemis van haar kindje (2) tijdens het survivalprogramma te onderdrukken. "Ik werd 's ochtends wakker en dacht dat ik thuis was. Ik verwachtte mijn man en mijn kind in de buurt, maar je ligt gewoon op een onbewoond eiland. Dat komt dan zo hard binnen."

Honger lijden

De programmamakers vroegen El Ahmadi al drie keer eerder, maar kregen steeds nul op het rekest. Dit keer ging ze wel overstag.

"Mijn ouders zijn om economische redenen naar Nederland gekomen, ik vond het daarom moeilijk om expres honger te lijden. Maar nu wilde ik wel graag meedoen, omdat ik best veel angsten heb. Ik ben onder andere claustrofobisch en bang voor spinnen. Maar ik wil geen angstige moeder zijn. Ik gebruikte het programma niet als therapie, maar wilde erachter komen of ik mezelf niet te vaak onderschat. Als ik nu een spin zie pak ik hem nog steeds niet op, maar ik ga ook niet meer direct schreeuwen.”

Pukkels

Overleven op een eiland met weinig eten en drinken is een grote uitdaging, een cameraploeg die je constant volgt maakt het nog lastiger. Om die uitdaging succesvol aan te gaan, besloot El Ahmadi zich niet anders voor te doen dan ze is.

"Ik ben vanaf het begin mezelf geweest, anders houd je het niet vol. Je moet niet te veel op de camera letten, die is er nou eenmaal. Je ziet er kwetsbaar uit. Je draagt een bikini, je hebt pukkels op je gezicht, maar let it go. Dat is totaal niet belangrijk."

Comedytrain

Soundos is sinds 2007 een van de comedians van Comedytrain. In 2016 werd ze landelijk bekend door haar optredens als huiscomedian van De Wereld Draait Door. Ook was ze in het verleden de verliezend finaliste in het elfde seizoen van Wie is de mol? en deed El Ahmadi mee aan het programma Ruben en de idioten.

In totaal doen dit jaar vijftien BN'ers en vier onbekende kandidaten mee aan Expeditie Robinson. Eerder werd al onthuld dat onder anderen musicalster Carolina Dijkhuizen, presentatrice Marieke Elsinga en oud-voetbalinternational Anouk Hoogendijk een tijd lang doorbrachten op een onbewoond eiland op de Filipijnen.