Tom Egbers vindt dat sommige NPO-collega's te veel verdienen

"Ik zit niet aan de grens, maar volg de discussie met belangstelling", zegt de 59-jarige presentator van onder andere Studio Sport en Studio Voetbal in gesprek met schrijver en presentator Özkan Akyol in de Vara Gids.

"Bij sommige omroepen ontvangen jongens en meisjes bakken met geld, zonder urgente of bijzondere televisie te maken. Wat Matthijs van Nieuwkerk doet, is razendknap. Die moet elke avond presteren. Hij bepaalt de stemming in het land. Er wordt politiek beleid afgestemd op gesprekken in DWDD (De Wereld Draait Door, red.). Dan mag hij wat mij betreft veel verdienen. (…) Matthijs is een uniek talent, dat wil je toch behouden? Het gaat dus om dosering."

Tevreden

Egbers, die tevreden is met zijn salaris, vindt een programma als Studio Voetbal daarentegen iets minder urgent.

"Wij zijn de eerste met het laatste woord. Dan komt de rest. Maar er moet niet ingewikkeld worden gedaan over het analyseren van voetbal: het is geen hogere wiskunde. Op televisie gelden bovendien andere wetten. Het gaat ook om de vorm. Er moeten persoonlijkheden aan tafel zitten, mensen met charisma en verbale kwaliteiten."