Nicolette van Dam presenteert nieuwe programma Veel liefs uit Holland

In de eerste aflevering worden de tien mannen en vrouwen geïntroduceerd. In het voorjaar komt het vervolg op de buis. Dan is te zien hoe de expats hun keuze maken en of er een vonk overslaat. Net als in Boer zoekt vrouw volgen logeerweken voordat er een definitieve keuze wordt gemaakt.

De expats van het programma wonen verspreid over de hele wereld, van Bangkok en Los Angeles tot Parijs.

Veel liefs uit Holland is het tweede programma dat Van Dam gaat presenteren voor Net5. Ze is ook de nieuwe presentatrice van Kitchen Impossible.