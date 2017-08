Nicolette Kluijver presenteert twee weken RTL Boulevard

Kluijver vindt het "te gek" dat ze het entertainmentprogramma mag presenteren. "Live tv-maken is zo'n kick. Het idee dat je daarna klaar bent en weer doorgaat naar de volgende dag. Bovendien sluit de late Boulevard ook echt de dag van de kijkers af, dat vind ik heel bijzonder."

De 32-jarige presentatrice koos er zelf voor de reguliere en late editie van RTL Boulevard twee weken achter elkaar te presenteren. "In die eerste week moet iedereen wennen, ikzelf ook. Die eerste vier dagen is het toch heel spannend, ik zag echt de meerwaarde van er even langer zitten. In die tweede week is iedereen gewend, dan geniet ik er zelf ook meer van."

Robinson

Met twee liveprogramma’s per dag is Kluijver "weer helemaal back". De presentatrice legde in februari al haar werk neer nadat bij haar longkanker was geconstateerd. In maart ging ze onder het mes. "Ik ga mijn werkende leven in Nederland weer oppakken."

RTL Boulevard is niet de eerste presentatieklus van Kluijver na haar herstel. Eerder deze zomer vloog ze naar de Filipijnen voor het nieuwe seizoen Expeditie Robinson, dat vanaf 7 september te zien is bij RTL 5. "Dat voelt toch anders, het is zo’n bubbel waar je in zit op zo'n eiland. Nu ga ik weer in Nederland aan de slag."