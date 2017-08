Sipke Jan Bousema maakt tv-programma over travestieten

De voormalig presentator van Opsporing Verzocht beschrijft de wedstrijd als een "Eurovisie Songfestival voor travestieten".

"Ik vond het zo inspirerend, dat ik er een tv-programma over aan het maken ben", vertelt hij in De Telegraaf. "Drags zijn een kleurrijke verrijking op de wereld. Zij fleuren het nachtleven in de stad op. Ik heb er echt respect voor. Ze zitten drie uur in de make-up om ons uitgaansleven wat gezelliger te maken."

Wanneer en waar het programma te zien is, is nog niet bekend. Omdat hij bezig is met het programma, werd hij gevraagd om zelf in drag tijdens Pride Weekend de Drag-Olympics te presenteren. Ter voorbereiding van zijn presentatieklus loopt Bousema al weken op hoge hakken.

"Mijn eerste vier meters op hakken gingen meteen goed. Benen strekken, de heupen goed neerzetten. Ik heb het de afgelopen vier weken allemaal moeten leren. Het is best pittig. Maar het gaat zeer goed. En ik heb prachtbenen voor een vrouw."