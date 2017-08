NBC start initiatief voor meer vrouwelijke regisseurs

Dat meldt Deadline donderdag.

In het programma Female Forward gaan er tien vrouwelijke regisseurs aan de slag, die de kans krijgen om drie afleveringen van een NBC-serie te "schaduwregisseren". Dit houdt in dat zij de regie doen naast de al bestaande regisseur van de betreffende serie en aflevering. In totaal zullen er tien series meedoen met het programma.

Na de schaduwregie krijgt de vrouwelijke regisseur de kans om minimaal één aflevering van de serie écht te regisseren. Female Forward zal van start gaan vanaf het televisieseizoen 2018-2019. Het is de bedoeling dat het aantal NBC-series en regisseurs in de loop der jaren wordt uitgebreid.

Lesli Linka Glatter verleent ook haar medewerking aan het initiatief. Zij is regisseuse geweest van series als Mad Men en Homeland. "Het moet niet moeilijker zijn voor onze dochters dan voor onze zonen om te kunnen regisseren", aldus Linka Glatter. "Ik heb er alle vertrouwen in dat we met dit initiatief echt een verschil kunnen maken."