Journalist Kees Sorgdrager (80) overleden

Dat bevestigt zijn vriend en collega Flip Feij.

In de jaren zestig begon Sorgdrager als leerling-journalist bij het Haarlems Dagblad. In 1973 presenteerde hij voor de NOS de uitzendingen over de verhoren in de zogenoemde Watergate-affaire, het politieke schandaal in de Verenigde Staten dat de toenmalige president Richard Nixon ten val bracht.



Maar Sorgdrager is vooral bekend geworden door zijn medewerking aan en presentatie van het televisieprogramma Den Haag Vandaag.

Zo deed hij in die hoedanigheid in 1984-1985 verslag van de roemruchte RSV-enquête die ging over steun van de overheid aan een noodlijdende scheepswerf. De enquête bracht toenmalig minister van Economische Zaken Gijs van Aardenne in ernstige verlegenheid.

Naast televisiewerk was Sorgdrager ook medewerker bij de NPO-radioprogramma's OVT en Met het oog op morgen.