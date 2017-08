Sascha Visser aan de slag als voetbalcommentator

Dat vertelde hij maandag aan het AD.

De 28-jarige presentator voetbalde ooit zelf bij de jeugd van Sparta. "Ik heb natuurlijk een voetbalverleden", vertelt hij aan de krant, "maar ik ben ook al vanaf mijn tiende op televisie. Mijn jeugd heb ik doorgebracht in de studio, op het veld of in de klas. Op een gegeven moment moest ik kiezen tussen voetbal en televisie en heb ik voor televisie gekozen. Maar ik wist dat dit niet een definitief afscheid zou zijn."

Visser was onder meer te zien als acteur in Onderweg naar morgen en Oppassen, daarna werd hij vj bij TMF. Ook was hij als presentator verbonden aan jeugdzender Zapp.

Die laatste werkgever heeft nog een nieuw programma in petto voor Visser, dus hij verbindt zich niet exclusief aan Ziggo, zo meldt hij.