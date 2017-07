Annemieke Schollaardt neemt plaats Rob Stenders op NPO Radio 2 over

De radiodj is vanaf 1 september dagelijks te horen tussen 14.00 en 16.00 uur. "Mijn overstap naar Radio 2 voelt als een fantastische uitdaging. Het is best een gek idee om 3FM te verlaten. Ik heb de afgelopen elf jaar bij 3FM alle ruimte gekregen om mijzelf te ontwikkelen en de meest fantastische programma's en projecten mogen doen. Daar ben ik de zender ontzettend dankbaar voor."

De 38-jarige Schollaardt heeft verschillende programma's gemaakt bij 3FM, waaronder Weekend DNA, Annemieke Hier en Annemieke Plays. In 2011 won ze de Zilveren Radioster (vrouw) voor beste radiopresentatrice.

Rob Stenders maakte voor Avrotros dagelijks Stenders Platenbonanza en One Night Stenders op vrijdagavond. Donderdag werd bekend dat hij vertrekt. Mogelijk maakt hij de overstap naar BNNVARA, maar daar is nog niets over bekend.