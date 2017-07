Tygo Gernandt en Nance doen mee aan tv-programma The Big Escape

Dat maakte Lauren Verster, die het AVROTROS-programma presenteert, donderdag bekend in RTL Boulevard.

Presentatrice Linda Hakeboom, Giel de Winter van StukTV, acteur Harry Piekema, oud-schaatsster Annette Gerritsen, oud-wielrenner Michael Boogerd, vlogger Nikkie de Jager en de Vlaamse televisiemaker Lieven Scheire nemen deel aan The Big Escape.

De elf BN’ers en bekende Vlaming moeten twaalf dagen lang hun weg weten te vinden uit drie escape rooms per dag. Wanneer ze worden opgesloten, weten de twaalf deelnemers niet.

"Het spel begint op onverwachte momenten", legde Verster uit. "Dus je hebt pauze, eet een broodje, en opeens gaat de deur dicht. Of je zit in een bus en die blijkt dan een escape room te zijn." Voor de kandidaten blijft het niet bij de drie ontsnappingspogingen per dag. "Tussendoor zijn er ook allerlei mindfucks."

Volgens Verster is The Big Escape, dat vanaf begin september te zien is op NPO3, ook voor de kijkers bijzonder leuk. "Ik kijk soms naar Wie is de mol? en denk dan: what the fuck zijn ze nu aan het doen? Ik snap het niet als kijker. Dat is zo leuk aan dit spel, je kunt vanaf de bank supergoed meespelen."