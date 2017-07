Max-presentatrice Martine van Os voelde zich te oud voor Expeditie Robinson

"Als ik heel veel jonger was had ik ja gezegd, maar het is niets voor mij om drie weken met een groep op stap te gaan en die niet te kunnen vertrouwen", zegt Van Os in gesprek met de VARA Gids.

"Hoe anders is dat bij We zijn er bijna!. Het is niet mijn vakantie en ik verbaas me altijd dat de deelnemers het liefst met de caravans naar elkaar toe staan. En nu we aan het achtste seizoen beginnen denk ik ook wel heel even: o, daar gaan we weer. Maar mijn interesse in mensen wint het. Er zitten er altijd een paar bij met fascinerende verhalen. Dat groepsproces is interessant."

Stacaravan

Van Os ging vijf weken op pad met de deelnemers in We zijn er bijna!. In die tijd moet zij het vertrouwen van de mensen winnen.

"Dan komen de verhalen vanzelf. Je moet het vooral aandurven om niets te organiseren. Wij zelf logeren in een stacaravan. (…) Een eigen camper zou veel te veel gedoe opleveren. Na vijf weken alle dagen met oren en ogen open heen en weer rennen, ben ik bekaf en wil ik altijd heel graag naar huis. Heerlijk op vakantie."