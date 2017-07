BBC-presentatrices roepen op tot actie tegen loonkloof

Afgelopen week werd bekend dat Chris Evans, de best betaalde medewerker bij de BBC, een inkomen heeft van 2,5 miljoen euro. Hij verdient daarmee vijf keer zoveel dan Claudia Winkleman, die tussen de 500.000 en 570.000 euro krijgt voor haar werk en daarmee de best betaalde vrouw is.

De inkomens van de 96 medewerkers die meer verdienen dan de Britse premier werden afgelopen week bekendgemaakt. Twee derde van hen is man en de meesten van hen verdienen meer dan vrouwen die vergelijkbaar werk doen.

"Je hebt gezegd dat de loonkloof in 2020 opgelost moet zijn, maar de BBC weet al jaren hoe groot het probleem is", schrijven de vrouwen in een brief aan BBC-baas Tony Hall. "Wij roepen daarom op tot actie."

De BBC wilde de salarissen eigenlijk helemaal niet openbaar maken, maar werd daartoe gedwongen door de politiek.