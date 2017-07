Danny Ghosen stoort zich aan beeldvorming Arabische wereld op tv

"Dat stukje van de wereld bestaat heus niet alleen uit mensen die zichzelf opblazen. Er is zoveel léven, en dat wilde ik laten zien", zegt Ghosen in een interview in het Belgische tijdschrift Humo.

Ghosen doelt op de reeks Danny in Arabistan, die eerder werd uitgezonden door de NTR en vanaf 24 juli wordt herhaald op de Belgische zender Canvas.

'Keihard'

In die serie bezocht Ghosen zes Arabische landen die vaak negatief in het nieuws komen. Ghosen wilde een andere kant laten zien, maar had daar veel moeite mee.

"Want de Arabische wereld is keihard: de mensen moeten knokken voor hun bestaan. Daar had ik het zelf lastig mee: overdag ontmoet je vaak mensen die geen toegang hebben tot water, maar daarna ga je als journalist vrolijk naar je hotel, waar je een weldadige douche neemt en lekker tafelt in het restaurant."

De in Libanon geboren presentator bezocht ook zijn thuisland, dit zou uiteindelijk de zwaarste aflevering worden.

"(…) het doet me nog altijd pijn om ernaartoe te gaan. Elke keer denk ik: 'Het is er nog slechter aan toe dan de vorige keer.’ Dat heeft te maken met de criminelen die aan de macht zijn, en het land leegzuigen. En die twee miljoen vluchtelingen die in Libanon verblijven zetten het land ook onder druk."