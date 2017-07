Deelnemer Miljoenenjacht wil gestopt spel afmaken

Dat is een van de opties die advocaat Peter Plasman maandag in een bodemprocedure bij de rechtbank in Amsterdam namens de voormalige speler voorstelde. "Het zou ook hele mooie televisie opleveren."

Plasman wil dat de rechter vaststelt dat er iets verkeerd is gegaan tijdens de spelshow, toen Arnold van den Hurk uit Son naar eigen zeggen per abuis op de rode knop drukte en daarmee een bedrag van 125.000 euro accepteerde.

Later bleek dat in zijn koffertje de hoofdprijs van 5 miljoen euro zat. Van den Hurk gaf direct aan dat het niet de bedoeling was dat hij op de knop drukte en dat hij had willen doorspelen. Producent Endemol hield dat echter tegen.

Koffers

De civiele rechter oordeelt op 13 september over de kwestie. Volgens Plasman kan, indien Van den Hurk gelijk krijgt, het spel alsnog worden afgemaakt. Van den Hurk is in de optiek van de advocaat eigenaar van de koffer van 5 miljoen omdat hij die zelf had uitgezocht, maar voor een vervolg kan hij hiervan afstand doen en zouden de resterende koffers opnieuw kunnen worden gehusseld.

Zijn cliƫnt doet wat de raadsman betreft geen afstand van de reeds gekregen 125.000 euro. Een andere mogelijkheid is het eisen van een schadevergoeding met een maximale hoogte van het misgelopen bedrag, zei Plasman.

Kans

De advocaat van Endemol, Jacqueline Schaap, liet al weten dat doorspelen niet kan vanwege de regels die gelden voor kansspelen. Het bedrag in de koffer was volgens haar nog niet van Van den Hurk. "Het spel staat slechts voor een kans op een prijs."

De kandidaat wist maar al te goed wat het drukken op de rode knop betekende, stelt de raadsvrouw. "Hij zegt dat het kwam door de spanning en stress, maar die zijn een essentieel onderdeel van het spel."

Volgens Schaap was bovendien voldoende duidelijk dat de producent de leiding had over de spelregels en niet presentatrice Linda de Mol of de notaris, die al eerder in deze zaak zijn verhoord.