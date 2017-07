Philip Freriks had moeite met kritiek op versprekingen

"De Telegraaf noemde me al snel 'Philip De Hakkelaar'. Er was toen een crimineel met net zo'n bijnaam. Ik vond het niet prettig, al die kritiek, maar je moet het in perspectief zien", aldus Freriks (72).

Volgens hem ging het vooral mis in het begin en ging het daarna beter. "Maar het beeld was gevestigd, dus riepen mensen bij elke hapering: zie je wel! Al met al heb ik het veertien jaar volgehouden bij het Journaal, dus zo erg was het niet. Nu zie ik het maar als een geuzennaam."

Freriks denkt achteraf dat het te maken had met zijn tweetaligheid. "Ik woon al sinds 1965 in Parijs, met enkele onderbrekingen. Ik ben zo tweetalig geworden dat dingen soms door elkaar lopen. Dat heb ik onderschat, dat is me in de weg gaan zitten", zegt hij. "Het wreekte zich toen ik bij het Journaal begon. Ik wilde iets te veel, had te vaak de neiging te improviseren."

Bij De slimste mens, de quiz die Freriks sinds 2012 presenteert, 'hakkelt' de presentator ook nog wel eens. "Maar minder vaak dan vroeger", zegt hij tegen de krant. "En als er iets misgaat, kan ik altijd zeggen: stop. Dan knippen we het eruit."