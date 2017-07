Nicolette van Dam nieuwe presentator van Kitchen Impossible

"Het is een droom die uitkomt", vertelt de 32-jarige presentatrice aan Shownieuws.

In Kitchen Impossible stoomt Robert Kranenborg mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking klaar voor een baan in de horeca. De acht stagiaires hebben verschillende beperkingen, zoals Gilles de la Tourette, doofheid of het syndroom van Down. Ze krijgen vier weken les van de topkok.

Naast Kitchen Impossible gaat Nicolette van Dam in de toekomst meer programma’s voor SBS Broadcasting presenteren, maakte de zendergroep donderdag bekend. Hiervoor heeft zij onlangs een contract voor twee jaar getekend. Eerder presenteerde Van Dam al The Next Boy/Girl Band voor SBS6.

Het is nog niet bekend wanneer het programma op Net5 verschijnt.