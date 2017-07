Koning noemt Tijn (6) van nagellakactie een voorbeeld

Dat zei de koning vrijdagmiddag in Warmond tijdens de zomerfotosessie van de koninklijke familie.

Het is volgens hem prachtig dat Tijn, die overleed aan de zeldzame hersenstamkanker, liet zien met positieve energie om te gaan met zijn ziekte en dat hij daarmee mensen kon en wilde helpen. Volgens Màxima heeft de jongen "iets fantastisch'' bereikt. Het koninklijk gezin heeft het net als andere gezinnen in Nederland over hem gehad, zo voegde de koningin er aan toe.

Minister-president Mark Rutte vindt het overlijden van Tijn Kolsteren "ongelooflijk triest", zei hij vrijdag in Hamburg in de marge van de G20-topconferentie. "We missen hem allemaal. Hoeveel mensen hebben zo jong zo'n impact gehad?"

Nagellak

Tijn Kolsteren, die bekend werd door zijn nagellakactie voor Serious Request, is in de nacht van donderdag op vrijdag op 6-jarige leeftijd overleden.Tijn leed aan terminale hersenstamkanker (DIPG), een zeldzame ziekte die jaarlijks in Nederland bij vijftien tot twintig kinderen wordt vastgesteld.

Eind mei begon er een nieuwe actie met Tijn: het jongetje kreeg zijn eigen nagellaklijn 'Lak door Tijn', waarmee er geld werd opgehaald voor de aanschaf van een apparaat dat tot nu toe ongeneeslijk zieke kinderen met hersenstamkanker moet behandelen. Donderdagavond werd het streefbedrag van 1 miljoen euro gehaald, vrijdag bij het formele einde van de actie was er ruim 1,1 miljoen euro opgehaald.