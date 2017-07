Winston Gerschtanowitz presenteert programma 'waarin alles kan en mag'

"Stel: je kunt goed zingen of je hebt een machine die van alles kan, dan ben je de ideale kandidaat", vertelt de 40-jarige presentator aan Shownieuws. "Maar ook mensen die aan bodypainting doen mogen meedoen."

Volgens Gerschtanowitz is zijn talentenjacht een stuk anders dan de kijker gewend is. "Vaak moet een kandidaat in zijn eentje zijn moment of fame pakken; bij ons zit dat anders. De kandidaten moeten het tegen elkaar opnemen. Een deelnemer die met een bepaald attribuut muziek maakt, moet de strijd aangaan met iemand die hetzelfde kan."

"Vervolgens mogen 250 mensen uit het publiek stemmen. Het is dan vervolgens aan de twee kandidaten om te bepalen of zij denken dat zij de beste waren. Indien het antwoord juist is winnen zij een geldbedrag."