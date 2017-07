Makers GTST vinden dat cliffhanger best 'herhaald' mag worden

Dat zeggen scenarioschrijver Suzanne Hazenberg en creative producer Rohan Gottschalk in gesprek met NU.nl.

Vrijdagavond is de 27ste zomercliffhanger van GTST te zien. Net als in de cliffhanger van 2004, toen er brand uitbrak in uitgaansgelegenheid Scala, speelt vuur een rol in het verhaal.

"Een brand is een brand, dat kan vaker voorkomen", vertelt Gottschalk. "We hebben inmiddels 27 cliffs achter de rug dus dat dingen op elkaar lijken, daar ontkom je bijna niet aan."

Gottschalk wijst wel op de verschillen met dertien jaar geleden. "Het is een heel ander verhaal dan toen werd verteld. Het is anders in beeld gebracht en er zitten andere twists in. Maar bepaalde elementen kun je zeker herhalen, als je het goed doet."

Spannend

Ook een cliffhanger zoals die in 2000, toen Bowien Galema (gespeeld door Tanja Jess) letterlijk aan een klif hing, zou volgens Gottschalk zeker nog eens terug kunnen komen. "Mits het spannend is. De kijker moet zich afvragen: gaat die persoon het overleven of niet?"

Een cliffhanger hoeft van Hazenberg niet altijd per se spectaculair te zijn. "Ik kan me er eentje herinneren waarin duidelijk werd of Bing of Danny de vader was van de dochter van Sjors. Dat was heel klein, maar als kijker vroeg je je al een halfjaar af hoe het nou zat. Dat was wat mij betreft een van de spannendste cliffhangers die we ooit hebben gemaakt."