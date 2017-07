Reacties op overlijden 'Serious Request-held' Tijn (6)

Op sociale media reageren verschillende dj's van radiozender 3FM, waar Serious Request wordt uitgezonden, op het overlijden van de 6-jarige Tijn.

3FM heeft via de website een reactie afgegeven. "Tijdens 3FM Serious Request in Breda hebben we Tijn mogen leren kennen als een lief en speels mannetje met een bijzonder warm hart. Hij meldde zich, samen met zijn vader, bij de brievenbus van het Glazen Huis met een bijzonder groot gebaar."

"Met zijn ongekende en vertederende enthousiasme, onschuld en onzelfzuchtheid inspireerde hij miljoenen mensen om in actie te komen en samen een verschil te maken. Hij zette Nederland in beweging en bracht letterlijk het hele land bij elkaar. Met zijn nagellak-actie gaf hij duizenden kinderen een toekomst, terwijl zijn eigen toekomst zo onzeker was", aldus de zender.

Dapper

Jan Smit reageert op Instagram met een foto van zichzelf met gelakte nagels. "Rust zacht kleine held. Je hebt een hoop teweeg gebracht met je nagellakactie."

Bridget Maasland noemt Tijn op Instagram dapper. "Zo jong, zo dapper, zo intens verdrietig. Rust zacht lieve Tijn!"

Stichting Semmy

Stichting Semmy, waar het geld van de vervolg-nagellakactie naartoe gaat, reageert geschokt. ''Verward, verslagen. Juist op deze laatste actiedag van 'LAK. door Tijn' overlijdt lieve Tijn. Het jongetje dat bijna alle Nederlanders heeft geraakt met zijn openheid en intense goedheid."

''We voelen het verdriet van alle dierbaren van Tijn en zullen altijd ontroerd blijven door de daden van deze dappere held. Wij, en alle mensen aangesloten bij Stichting Semmy zullen Tijn nooit vergeten! We blijven strijden.''