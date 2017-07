Tijn (6) van nagellakactie Serious Request overleden

Dat meldt 3FM vrijdag in een reactie op de website. De 6-jarige Tijn werd eind 2016 "de held" van de radiozender toen hij naar het Glazen Huis ging en daar aanbood van iedereen die geld doneerde de nagels te lakken. Verschillende bekende Nederlanders en politici sloten zich bij de actie van Tijn aan door hun nagels te lakken en geld te doneren.

Tijn leed aan terminale hersenstamkanker (DIPG), een zeldzame ziekte die jaarlijks in Nederland bij vijftien tot twintig kinderen wordt vastgesteld. Eind mei begon er een nieuwe actie met Tijn: het jongetje kreeg zijn eigen nagellaklijn 'Lak door Tijn', waarmee er geld werd opgehaald voor de aanschaf van een apparaat die tot nu toe ongeneeslijk zieke kinderen met hersenstamkanker moet behandelen. Donderdagavond werd het streefbedrag van 1 miljoen euro gehaald.

Rutte

Minister-president Mark Rutte noemde Tijn donderdagavond, na de bekendmaking van het behalen van het streefbedrag, een voorbeeld voor veel mensen. "Na de fantastische actie in Breda die ook al in belangrijke mate rond Tijn draaide is het jullie gelukt om ook dit weer voor elkaar te krijgen. Echt fantastisch", zei de premier.

"Tijn is zo'n voorbeeld voor heel veel mensen. Hoe je onder de allermoeilijkste omstandigheden zo veel energie kunt losmaken bij zo veel mensen, dat vind ik heel bijzonder."

Zegen

Paus Franciscus zegende Tijn in april 2017. "Dat hij zich inzette voor andere zieke kinderen opdat zij ouder zouden mogen worden dan hij, heeft me gegrepen", aldus de Nijmeegse pastoor Johan Flapper destijds tegen Omroep Brabant. "Ik zag in zijn handelingen die van het kerstkind van Bethlehem", vertelt hij. "Daarom heb ik de paus een brief geschreven."

Vanuit Vaticaanstad werd een brief naar Tijn en zijn ouders gestuurd. "Zijn Heiligheid begeleidt de kleine Tijn met gebed en vertrouwt hem toe aan de voorspraak van Maria, troosteres der bedrukten. Van harte verleent de Heilige Vader de kleine Tijn en zijn familie, Zijn apostolische zegen."