Wilfred Genee denkt dat kijker nog aan Tour du Jour moet wennen

''Het is inhoudelijker, daar moet de RTL 7-kijker wellicht nog aan wennen'', geeft Genee als mogelijke verklaring tegenover het AD.

"Er is bewust gekozen voor een andere insteek. Iets minder jolijt, maar het is voor mijn gevoel nog steeds erg los'', aldus de presentator. ''Het is wellicht ook de gewoonte. Dat mensen meer in De avondetappe zitten qua gevoel.''

Aan de kwaliteit van de show ligt het niet, meent Genee. ''Ik denk dat het programma best aardig in elkaar zit. Ik heb genoeg slechte tv-programma’s gemaakt om te weten dat Tour du Jour best een aardig programma is.''

De opening met Dimitri Verhulst van deze week ziet Genee wel als een misser. ''Een geweldige schrijver, maar die opende twee minuten met een verhandeling over de vrijheid van de fietser. Ik denk dat de RTL 7-kijker dan wel denkt, ho wat gebeurt hier?''

Onderscheidend

De presentator denkt dat de kijkcijfers vooral aantrekken wanneer er Nederlanders in het nieuws zijn. Zo schoten de kijkcijfers omhoog in 2011 nadat Johnny Hoogerland het prikkeldraad in werd gereden.

''Er moet iets gebeuren dat ook met Nederlanders te maken heeft. En dan kunnen we met ons programma ook onderscheidend zijn. Ik zou bijna willen zeggen, láát iemand het prikkeldraad in rijden, haha!''