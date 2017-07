John Williams gaat vakanties redden voor nieuw tv-programma

"Je kunt denken: shit happens, maar deze mensen hebben echt voor hun vakantie gespaard. Hun wereld stort in", zei Williams donderdag in RTL Boulevard. De presentator kijkt uit naar het programma. "Hoe gaaf is het dat je een landgenoot in het buitenland kan gaan helpen?"

Hoewel de presentator tegen RTL zei dat hij niet meer te veel hulpprogramma’s wil doen, maakt hij voor SOS Mijn Vakantie Is Een Hel een uitzondering. "Dit is echt te gek. Ongeacht wat mensen voor hun vakantie hebben betaald, het moet wel schoon zijn."

Knokken

Voor Williams is dat een belangrijk punt, de presentator heeft namelijk last van "licht tot erge" smetvrees. Toch gaat hij op zoek naar vieze toiletten, smerige douches en zwembaden die al jaren niet zijn schoongemaakt. "Toen ze me vroegen, begon ik keihard te lachen. Maar ik vind het eigenlijk ook wel kicken. Het is iets wat ik zeker niet wil, ik moet er gewoon voor knokken."

John Williams doet er niet geheimzinnig over, zijn nieuwe programma lijkt "zeker" op Redt Mijn Vakantie van concurrent SBS6. "Het is hetzelfde genre, alleen wij doen dit met een andere flavour."

Het programma is vanaf aankomend najaar te zien bij RTL 5.