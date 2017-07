Vlogger Snapking misleidde duizenden bellers

De vlogger spoorde zijn 361.000 volgers in zijn video's aan om te bellen naar zijn nummer 0909-0400528. Ze zouden hem kunnen spreken, maar het was niet duidelijk onder welke voorwaarden.

De 6000 bellers werden vervolgens lang in de wacht gezet zonder dat zij iemand aan de lijn kregen. Uiteindelijk kregen slechts vijf van die bellers de vlogger ook daadwerkelijk te spreken.

De bellers moesten 1 euro per minuut betalen. In totaal betaalden de fans van Snapking in maart en april van dit jaar 13.000 euro aan belkosten. De ACM kreeg via Twitter en het consumentenloket ConsuWijzer meerdere klachten over het informatienummer. Consumenten klaagden vooral omdat voornamelijk minderjarige bellers werden misleid.

Het is niet de eerste keer dat Snapking in opspraak raakt: vorig jaar dumpte MCN, het speciale videokanaal van RTL op YouTube, de vlogger al na een racistisch en vrouwonvriendelijk filmpje.