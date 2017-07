Fons de Poel laat minder strenge kant van zichzelf zien in nieuw programma

"Mensen vinden mij vaak een heel strenge man en als ik mezelf terugzie bij de actualiteitenrubrieken van vroeger was ik ook heel streng", zegt De Poel in Panorama.

De presentator, die in Fons bij de buren "de ziel van onze buurlanden probeert te doorgronden", zegt een ontzettend groepsdier te zijn. "Ik hou van humor en je kan met mij best lachen. Die reputatie heb ik niet, dus ik hoor vaak van mensen dat ik in het echt veel leuker ben dan op televisie."

"Ik vind het wel fijn dat ik nu meer van mezelf kan laten zien dan die man met dat brilletje en die stropdas die even staat te vertellen hoe de wereld in elkaar steekt."

De Poel werkte jarenlang voor Brandpunt en kwam in 2015 in opspraak toen hij Jesse Klaver "snotneus" noemde. Vervolgens vertrok hij bij het KRO-NCRV-programma. Fons bij de buren is ook te zien bij KRO-NCRV.