Staatssecretaris Van Dam krijgt baan in raad van bestuur NPO

De 39-jarige Van Dam zat van 2003 tot 2015 in de Tweede Kamer. Bij zijn aantreden was hij het jongste Kamerlid ooit. In zijn periode als volksvertegenwoordiger voerde hij onder andere het woord over mediazaken. De technisch bedrijfskundige werkte eerder bij Philips.

Van Dam noemt het "een voorrecht" om voor de NPO te gaan werken. "Vanuit mijn passie voor innovatie en technologie en mijn overtuiging van het belang van een sterke publieke omroep, zal ik gaan bijdragen aan een moderne media-organisatie die nieuwe technologie benut om kijkers en luisteraars op alle platforms zo goed mogelijk te bedienen", aldus Van Dam.

De staatssecretaris handelt net als zijn collega's sinds de Tweede Kamerverkiezingen de lopende zaken af, in afwachting van een nieuw kabinet. Maar de kabinetsformatie duurt al maanden en het is zeer de vraag of er voor zijn vertrek een nieuwe regeringsploeg kan aantreden.

Mestoverschot

Henk Kamp, minister op hetzelfde departement, neemt zo nodig de taken van Van Dam waar. In de zomer kan de staatssecretaris zelf eventueel nog een nieuwe begroting voorbereiden en de vinger aan de pols houden in het hoofdpijndossier van zijn portefeuille, het mestoverschot.

Premier Mark Rutte ziet geen probleem in de overstap van Van Dam, zei hij dinsdag na afloop van de onderhandelingen over een nieuw kabinet. Van Dams nieuwe baan is "leuk voor 'm".