Tim Hofman tekent 3-jarig contract bij BNN-VARA

Dat laat de BNN-presentator weten via Instagram. "Dat betekent dat ik nog minstens drie jaar over de hele wereld dingen ga filmen die we niet mogen filmen", schrijft Hofman.

Hij vervolgt: "Documentaires maken, taboes doorbreken, over moeilijke dingen praten, verhalen vertellen en met politiek bemoeien: uiteraard op internet én televisie. Veel nieuwe dingen, veel grote dingen, veel mooie dingen."

Naast de reguliere televisiezender, is Hofman ook populair met zijn YouTube-kanaal. In mei werd bekend dat zijn YouTube-serie #BOOS naar ook in België problemen gaat oplossen.