Film1 begint on demand-kanaal bij Ziggo

Bij Film1 konden abonnees al via het web en de Film1 App films kijken op een moment waarop het hen uitkomt. ''Mensen willen de nieuwste, grootste blockbusters en beste Nederlandse films zien. Wat verandert is het kijkgedrag van de consument", zegt Kate Marsh van Sony Pictures Television Europe. ''Zij willen steeds vaker on demand kijken, via tv, tablet of telefoon."

De nieuwe zender toont naast de verschillende titels ook trailers. Het kanaal is toegankelijk voor abonnees met een Ziggo Mediabox. Een deel van de films wordt daarnaast uitgezonden op de lineaire zenders Première, Family, Drama en Action.