Radio- en televisiepresentator Tom Blom overleden

Blom vormde met Willem Ruis jarenlang het vaste presentatieteam van het NOS-radioprogramma Langs de Lijn. Ook was hij bekend als commentator van het televisieprogramma Te land, ter zee en in de lucht, het populaire programma dat werd gepresenteerd door eerst Tom Mulder en later Jack van Gelder.

De stem van Blom was te horen in heel veel spotjes op radio en televisie. Daarnaast was hij de voice-over bij het muziekprogramma Toppop en hij viel in als presentator bij de uitzendingen van de Nationale Hitparade. Hij debuteerde in 1975 op televisie, waar hij bij de TROS de Johnny Kraaijkampshow aankondigde.