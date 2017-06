Art Rooijakkers en Jan Smit presenteren Gouden Televizier-Ring Gala

Dat liet Rooijakkers vrijdag doorschemeren op Instagram. Ook maakte hij bekend dat het Gouden Televizier-Ring Gala dit jaar plaatsvindt op 12 oktober. "Zeg Jan Smit, we mogen 12 oktober weer!", schreef de presentator bij een foto waarop hij en Smit zich in smoking hijsen voor het gala. "Rijden we samen?". Smit reageerde al snel met "jihaaaaaa!!!".

Tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala wordt niet alleen de prestigieuze Gouden Televizier Ring voor beste tv-programma uitgereikt. Ook zijn er onderscheidingen voor de beste presentator en beste presentatrice, de Zilveren Televizier-Sterren, het beste kinderprogramma, de Gouden Stuiver, en wordt de Televizier Aanstormend Talent Award uitgereikt. Sinds vorig jaar zijn er bovendien aparte prijzen voor de beste acteur en actrice.

Floortje Dessing

Vorig jaar won het programma Floortje naar het einde van de wereld. Daarmee versloeg het programma Penoza en Geer & Goor zoeken een hobby. "Dit programma wordt gemaakt met een heel klein team waarmee we bewijzen dat je iets heel moois kan maken met heel weinig mensen", zei Dessing tijdens de uitreiking.

Humberto Tan won tijdens de uitreiking in 2016 zijn tweede Televizier-Ster in drie jaar. Ook Chantal Janzen won opnieuw de prijs. Tan won de Zilveren Televizier-Ster in 2014 ook al eens. Janzen won de prijs in 2015 nog en in 2014 ook al.