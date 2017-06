Danny Vera wil niet meedoen aan Voetbal Inside zonder Johan Derksen

"Zonder hem ga ik niet verder", zegt de zanger donderdag in het AD.

"Nog een jaar en dan zit het er zeer waarschijnlijk op", vertelt Vera over Voetbal Inside, het tv-programma waaraan hij zijn bekendheid dankt. “Ik heb begrepen dat Johan aan het einde van komend seizoen stopt bij VI. En zonder hem ga ik niet verder. Ook als het programma zonder hem doorloopt, is het voor mij geen VI meer."

Mocht de 68-jarige Derksen besluiten nog een seizoen langer met Wilfred Genee en René van der Gijp commentaar te leveren op het voetbal, moet Vera "nog eens goed nadenken". "Ik denk dat het een goed moment is om het af te sluiten."

Vera krijgt het steeds drukker met optredens. "Het reizen valt me steeds zwaarder. Ik ben bewust in Zeeland blijven wonen, maar elke maandag en vrijdag vier uur in de auto naar Hilversum is best zwaar."