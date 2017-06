Jan Versteegh maakt programma over belasting voor BNN

"Van Starbucks tot Ikea, van Lionel Messi tot Jackie Chan: met slimme trucs weten ze miljarden euro’s uit de vingers van de fiscus te houden", stelt BNN in een toelichting. "En wie betaalt de rekening? Juist: jij en ik."

Daarom gaat Versteegh met een aantal Nederlandse ondernemers kijken of zij ook op volkomen legale wijze belastingvrij door het leven kunnen gaan.

Aan het programma werkt onder meer Trouw-journalist Jan Kleinnijenhuis mee. Hij was een van de Nederlandse journalisten die maandenlang in het geheim onderzoek verrichtten naar de Panama Papers. Deze grote verzameling uitgelekte vertrouwelijke documenten van een zakelijke dienstverlener in Panama brachten aan het licht hoe rijken miljarden dollars wegsluizen via belastingparadijzen. Het onderzoek werd bekroond met een Pulitzer Prijs, een van de hoogste journalistieke onderscheidingen.

Jan de Belastingman is in het najaar te zien bij BNN op NPO 3. Versteegh komt in het najaar ook met een nieuw programma over baby's.