Time Magazine vraagt Trump vervalste covers te verwijderen

Op de cover staat de president afgebeeld met een tekst over zijn programma The Apprentice. The Washington Post ontdekte aan de hand van de andere teksten op de cover dat de afbeelding nep is: dezelfde teksten stonden op een andere, wel bestaande cover.

De cover zou afkomstig zijn uit maart 2009, toen Kate Winslet eigenlijk op de cover stond. Ook de rode omlijning van de neppe cover is dunner dan normaal, mist een witte lijn en er staan meer uitroeptekens op dan het tijdschrift normaal op de cover gebruikt.

In reactie op de vondst van de Amerikaanse krant heeft Time Magazine nu gevraagd de afbeeldingen uit de golfclubs te verwijderen.

Trump heeft in het verleden één keer op de cover van het tijdschrift gestaan met een foto: in 1989. De laatste keer dat Trumps naam op de cover stond was in december 2016, toen hij 'persoon van het jaar' werd.

Trump heeft nog niet gereageerd op het verzoek.