Beau van Erven Dorens wil niet 'de journalist uit hangen' bij RTL Summer Night

Veel zal Summer Night niet verschillen met Late Night, denkt Van Erven Dorens. Wel duurt het programma in plaats van anderhalf uur nu één uur en komt er een aantal rubriekjes bij. "Maar de kaasstengels blijven op tafel", belooft de presentator.

Verder moet hij ook nog maar zien hoe het programma zich gaat ontwikkelen. "Ik vind het ook leuk om dat allemaal te ontdekken gedurende die eerste week. Wat is leuk en wat moet je niet doen? Hoe lang is een gesprek nog leuk? Het is totaal andere koek dan RTL Boulevard natuurlijk. Daar verheug ik me echt op."

Het lijkt Van Erven Dorens spannend om iemand aan tafel te hebben waar hij normaal niet mee in aanraking komt. "Het lijkt me ongelooflijk leuk om tegenover een minister te zitten", zegt hij. "Met een BN'er zal het makkelijker gaan dan met een politicus. Dat lijkt me juist wel spannend om die eens eventjes het hemd van het lijf te vragen."

Bezemkast

Of Van Erven Dorens volgend jaar weer zin heeft om Humberto Tan te vervangen, weet hij nog niet. "Als het de komende weken goed gaat wel. Anders zit je natuurlijk meteen in de bezemkast, dat begrijp je", lacht hij.

RTL Summer Night begint maandag.