Directe manier van communiceren Maxim Hartman 'geen trucje'

"Ik speel het niet hoor, dat directe. Af en toe zeggen mensen in de kroeg: 'Hé joh, je bent niet op tv!' Maar privé of op tv; daar zit geen verschil tussen. Als je hier brutaal tegen me bent, druk ik je op de grond, verbaal of fysiek. Zo doe ik het ook op tv", aldus de presentator in gesprek met Veronica Magazine.

De 53-jarige presentator zegt ook een zachte kant te hebben. "Ik kan wel goed luisteren, denk ik. Ik ben gevoelig en inlevend, ik snap hoe anderen zich voelen."

Voor RTL 7 gaat Hartman vanaf 1 juli reportages maken in het wielerprogramma Tour du Jour tijdens de Tour de France. Binnen Tour du Jour krijgt hij een vrije rol. "Ik ga het wel op mijn manier doen. Ik ga gewoon kijken wat er in die omgeving van die Tour aan de voor-, achter-, of net aan de zijkant gebeurt. Leuke mensen tegenkomen. En ik ga het ook zelf filmen."

Andere ideeën

Naast televisie werkt de presentator ook aan andere ideeën. "Ik heb een nieuw concept bedacht voor fitnessen, voor een seksclub. Ik ben met een nieuw soort fiets bezig in de vorm van een dubbelloops jachtgeweer, de Double Barrel Gun Bike. Ik heb volgende week een gesprek met gasten van fietsdesigner Van Moof om te kijken hoeveel we er gaan maken. Niet voor tv, dit, ik hoef ook niet per se op tv. Ik krijg heel veel vragen om mee te doen aan programma's. Maar al bestaande programma’s doe ik sowieso niet."

Of Hartman in de toekomst weer meer op tv te zien zal zijn, is nog de vraag. "Ik wil zelf de controle hebben. Niemand moet zeggen hoe ik het moet doen. En daarbij, het zijn altijd van die lange projecten, daar zit ik niet meer zo op te wachten.Ik heb inmiddels genoeg erkenning en bevestiging gekregen."