3FM-dj Roosmarijn Reijmer wil vrouw in Glazen Huis

"Ik hoef het niet zelf te zijn, maar moet je eens kijken hoeveel goeie vrouwen we bij 3FM hebben lopen. Er is nu echt geen enkel excuus meer", aldus Reijmer in NRC.

"Ik reageerde voorheen nooit in het openbaar op de keuzes voor dj’s in het Glazen Huis, want ik vond dat ik de zaak niet mocht afvallen", gaat ze verder. "Maar de keuze voor alleen maar mannen, al jarenlang, die deel ik niet langer. Juist omdat vrouwen in de muziek nu zo’n onderwerp van gesprek is, vind ik dit een goed moment om me uit te spreken."

Reijmer is al jaren 'one of the guys' bij 3FM. Daar moet nu verandering in komen, vindt ze. "Kijk, als je als vrouw tussen de mannen wordt gezet, ben je een rondje tussen de vierkantjes. En dan kan je wel doen alsof je een vierkantje bent, maar dat word je gewoon niet. Toch deed ik dat tot vorig jaar wel, tot ik zag hoe nieuwere vrouwen bij ons dezelfde valkuilen inliepen als waar ik in was gelopen. Het ergste was dat ik ze helemaal niet hielp, want ik was ook niet geholpen. En dat wil ik nu graag veranderen."

Volgens Reijmer, zelf 's avonds te horen in 3voor12 Radio, is de volgende stap een vrouw in de dagprogrammering van 3FM. "En ook op Radio 2, en 538. En niet één, maar drie."

Tijdens de eerste editie van Serious Request in 2004 werkte Claudia de Breij als dj in het Glazen Huis. Annemieke Schollaardt deed dit voor de editie van 2009.