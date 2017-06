Presentator Tijs van den Brink krijgt kritiek om ramadan-programma

"Je wil niet weten hoeveel boze reacties ik kreeg op een vlog over het vasten. Ik buig voor onderdrukking en ben aan het 'zelf-islamiseren', dat soort teksten", zo vertelt Van den Brink aan De Telegraaf.

Zijn respons is: "Doe normaal, iedereen". Volgens de presentator gaat dat beide kanten op: "Ik wil dat zeggen tegen de mensen die mij 'haten'. En ook tegen mannen die vrouwen vasthouden in een islamitisch huwelijk, want zo werkt het hier niet."

Middengroep

Tijdens het maken van Tijs en de Ramadan wilde Van den Brink erachter komen in hoeverre de opvattingen van extremisten leven in de middengroep. Bij het beantwoorden van die vraag probeerde hij bescheiden te werk te gaan. "Het is niet mijn bedoeling als een olifant door een porseleinkast te gaan. Maar ik ben wél echt benieuwd hoe het zit."

Daarom zocht Van den Brink contact met islamoloog Anne Dijk. Zij adviseerde hem om niet al te moeilijke vragen aan de "gewone moslims" te stellen. "Die zijn er helemaal niet zo mee bezig hoe dat nou precies zit in de Koran."

Vasten

Voor het programma ging Van den Brink twee dagen vasten met het gezin Rouidi, waar hij twee nachten verbleef. Het was volgens hem een goede manier om binnen te komen bij de gemeenschap.

"Ik liep met een cameraploeg door de Schilderswijk in Den Haag waar een groep jongens op ons afkwam. Ik dacht: 'Wat gaat er gebeuren?' Toen ben ik naar ze toegestapt en vroeg: 'hoe gaat het met jullie, met de ramadan? Ik doe het ook'. Het werd een hartstikke leuk gesprek."

Team Jezus

Niet iedereen is bereid om in gesprek met zulke groepen te gaan, concludeert Van den Brink. "Ook ik heb gemerkt dat islamofobie echt bestaat. Wat helpt denk ik, en dat klinkt misschien een beetje naïef, is met elkaar in gesprek gaan".

Hoewel meedoen aan het vasten daarvoor een goed uitgangspunt zou kunnen zijn, wil de EO-presentator dit niet per se aan iedereen aan gaan raden. "Ik ben van team Jezus, zeg ik altijd, niet van team Mohammed", lacht Van den Brink.

Tijs en de Ramadan is vanaf 26 juni te zien op NPO 2.