Paul de Leeuw is klaar met tv-recensent van AD

''De hapklare brokken tv-mevrouw geeft advies. Beetje m'n vroegere biologie-lerares. Was streng, at alleen rijstwafels en had opgezwollen enkels'', twittert De Leeuw naar aanleiding van de recensie van De Jong in de zaterdagkrant.

''Ga ik het vandaag weer over Paul de Leeuw en zijn Lekker Laat! hebben? Ja mensen, dat moet. Niet omdat ik er genoegen in schep om hem de grond in te boren'', begint De Jong haar column. ''Zeker niet omdat ik per se het laatste woord wil hebben. Al moet ik bekennen dat ik donderdag mijn wenkbrauwen optrok bij de opmerking van Paul in deze krant dat de kijker Lekker Laat! ‘heeft omarmd’ gezien de kijkcijfers.''

Compliment

De Jong wijst haar AD-collega-columnist erop dat Jinek en Pauw op hetzelfde tijdstip veel meer kijkers trekken. ''Ho, stop. Het is niet mijn bedoeling om mijn kritiek van een paar weken geleden nog eens dunnetjes over te doen. Ik wil Paul aan het eind van de serie juist een compliment maken.''

Tijdens de uitzending van maandag werd Angela namelijk aangenaam verrast door De Leeuw. ''Soms is het moeilijk de vinger te leggen op waar het ‘em precies in zit, maar in die uitzending viel alles op zijn plaats en klopte het geheel gewoon. Het was niet vernieuwend, maar het was wel Paul op z’n best.''