Dansgroep The Fire wint talentenjacht Holland's Got Talent

Dankzij de zogenaamde 'wildcard' won de act de hoofdprijs van 25.000 euro. De uiteindelijke stem werd bepaald door het publiek. De jury, bestaande uit Dan Karaty, Chantal Janzen en Gordon, mocht niet meestemmen.

De andere finalisten Daniël (Mr. Stosic) en de Black Swords grepen net naast de prijs, maar konden rekenen op een plek in de top 3 van favoriete acts.

Achteraf had jurylid Gordon spijt van zijn keuze om de winnende act naar huis te sturen. "Hoe stom konden we zijn?', aldus de zanger. Zijn eindoordeel als advies voor de kijkers luidde dan ook: "Op plaats 3, 2 én 1: The Fire."

Ziggo Dome

Het was nog een hele toer voor de groep om binnen een week een nieuwe act in elkaar te zetten, vertelde een van de dansers vlak na de overwinning in RTL Late Night. Presentator Humberto Tan had nog een verrassing voor The Fire. Hij nodigde ze uit om in november mee te doen aan het dansspektakel Let’s Dance in de Amsterdamse Ziggo Dome.