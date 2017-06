Productiehuis van Dwayne Johnson verkoopt serie aan YouTube

Lifeline draait om Conner (Zach Gilford), die na een vlekkeloze staat van dienst de fout in gaat waardoor de ouders van een jong meisje omkomen. Daarna zet hij alles op alles om haar te beschermen. 'The Rock' krijgt zelf geen vaste rol in Lifeline, maar gaat wel aan de slag als producent van de serie.

Het videoplatform kondigde naast Lifeline donderdag nog drie eigen programma's aan voor televisiekanaal YouTube Red. Het gaat om Good Game, een dramaserie over een team eSporters, gympontwerpwedstrijd Lace Up: The Ultimate Sneaker Challenge en Furze World Wonders, een show rond YouTube-uitvinder Colin Furze.