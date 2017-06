Een op de vijf Nederlanders volgt amper tot geen nieuws

Het SCP concludeert dit uit een analyse van gegevens die drieduizend Nederlanders in 2015 bijhielden over hun eigen mediagebruik.

Op het eerste gezicht werpt 95 procent van de Nederlanders wekelijks wel op z'n minst een vluchtige blik op het nieuws, maar op een gemiddelde dag maakt 79 procent daar tijd voor vrij. 61 procent van de Nederlanders neemt dagelijks meer dan vijf minuten de tijd om het nieuws te volgen.

Televisie en papieren kranten zijn voor Nederlanders volgens het SCP nog steeds de meestgebruikte nieuwsbronnen, ondanks de opkomst van nieuwe media, die intussen wel onmiskenbaar is. Uit een onderzoek van Reuters, uitgevoerd onder 70.000 nieuwsconsumenten uit 39 landen, blijkt iets anders: 79 procent van de nieuwsconsumenten verkrijgt informatie via online media. 74 procent volgt het nieuws via televisie.

Hoogopgeleiden, 65-plussers en mannen voeren volgens SCP de boventoon bij de nieuwsvolgers. Van deze groep consumeert op een gemiddelde dag 39 procent het nieuws via televisie en 27 procent via papieren kranten.

Omslag

Het grote omslagpunt van print naar digitaal zit volgens het SCP vooral in de leeftijdscategorie van 20 tot 34 jaar. Deze groep jongvolwassenen maakt het meeste gebruik van nieuwssites en nieuwsapps.

De conclusie uit het onderzoek van Reuters is dat de omslag van televisie naar online zich tussen 2015 en 2016 heeft ingezet. Dat zou verklaren waarom de uitkomsten van beide onderzoeken verschillen: de cijfers van het SCP zijn afkomstig uit 2015.

Ouderen

De studie werd voor het eerst in 2013 uitgevoerd. Tussen 2013 en 2015 waren de verschillen klein. Jongvolwassenen maakten in 2013 nog voornamelijk gebruik van kranten en televisie, maar dat is in 2015 omgeslagen naar online-nieuwsmedia.

Over 2017 zijn nog geen gegevens bekend maar een van de onderzoekers, Annemarie Wennekers, verwacht dat mensen in de leeftijdscategorie van 35 tot 49 jaar in 2017 hetzelfde omslagpunt naar online bereiken als de jongvolwassenen in 2015.

"Bij ouderen is niet zo'n beweging te zien, dit past bij het beeld van hoe technologie zich verspreidt in de samenleving." Een van de redenen voor het veelvuldig gebruik van online-nieuwsmedia, zijn goede digitale vaardigheden. Mensen met affiniteit voor technologie zijn voorlopers wat betreft online-nieuwsmediagebruik.