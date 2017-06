Dione de Graaff gaat De Avondetappe in haar eentje presenteren

Dat meldt het AD.

De Avondetappe wordt dit seizoen alleen gepresenteerd door De Graaff. Van der Zandt heeft nog wel een rol in het programma. Hij interviewt een hoofdrolspeler op locatie over het verhaal van de dag.

Vorig jaar gaf De Graaff al toe dat de duopresentatie niet eenvoudig was: "Het was van tevoren nog even spannend, want dubbelpresentatie is zo ongeveer het moeilijkste dat er is. Ik vind het enorm wennen."

Toch had deze vorm van presenteren volgens haar ook voordelen. "Wij kennen elkaar inmiddels al goed genoeg om te weten hoe de ander werkt. Bovendien hebben we altijd ontzettend veel lol samen." De NOS heeft inmiddels besloten om het duo toch uit elkaar te halen.

Mart Smeets

Tijdens De Avondetappe wordt de Tour de France nabesproken, vanaf verschillende locaties in Frankrijk. Vaste gasten zijn Danny Nelissen, Thijs Zonneveld, Rob Houweling, Edwin Winkels.

Het programma werd groot dankzij Mart Smeets, die De Avondetappe twaalf jaar lang presenteerde. In 2015 stopte Smeets en vorig jaar namen De Graaff en Van der Zandt het van hem over.

Vanaf 1 juli is De Avondetappe dagelijks te zien op NPO1 om 21.20 uur.