Erica Terpstra betreurt einde Erica op Reis

De 74-jarige Terpstra reist voor het Omroep MAX-programma naar bijzondere locaties. De twee laatste bestemmingen moeten nog worden gekozen.

"Na zes seizoenen houdt het dus op voor mij en natuurlijk vind ik dat heel spijtig. De reden dat het stopt moet je zoeken in de hogere politiek van de zendercoördinatoren. Daar vindt men het tijd worden voor andere titels", vertelt de presentatrice in gesprek met De Telegraaf.

Het einde van het programma, waar regelmatig meer dan een miljoen mensen naar keken, heeft niets te maken met de schommelende gezondheid van Terpstra. De presentatrice werd in 2014 geveld door een bacteriële infectie in haar been, maar is inmiddels volledig hersteld.

"Dat zou ook niet kunnen, want ik héb nu helemaal niets te klagen. Als er ergens kiezelstenen liggen en een man reikt me een arm, dan pak ik die. Dan neem ik onnodig risico. Maar ook als de laatste aflevering erop staat, dan ga ik niet stilzitten hè? Dat wil ik ook nog wel even vertellen", aldus Terpstra.