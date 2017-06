'NPO halveert geld voor bestaande onderzoeksprogramma's op NPO Radio 1'

Dat blijkt uit een conceptversie van het Jaarplan Radio 2018, waar de Volkskrant donderdag over bericht.

Zendermanager Laurens Borst zou volgens ingewijden zeggen dat het de kwaliteit van de programma’s ten goede zou komen als de zendtijd wordt gehalveerd.

De NPO laat in een reactie weten volgend jaar te willen "investeren door ruimte te bieden aan nieuwe initiatieven van omroepen op het gebied van onderzoeksjournalistiek". "We willen een slag maken in kwaliteit en impact. Het is nog voorbarig om te zeggen dat bepaalde programma's minder uitzendtijd of budget krijgen."

De woordvoerder beklemtoont dat er nog niets vaststaat. Het jaarplan moet eind juni worden vastgesteld door de raad van bestuur van de NPO, maar insiders hebben de indruk dat er weinig zal veranderen aan de concepten.

Liefdeloos

Zowel Argos als Reporter staan als onderzoeksprogramma in hoog aanzien. Zij wonnen de afgelopen jaren diverse grote prijzen; zo is Argos dit jaar een van de drie genomineerden voor de Zilveren Reismicrofoon die vrijdag wordt uitgereikt. Het programma vestigde naam met de onthullingen over onder meer het fotorolletje van Srebrenica dat verdwenen was en geheime operaties van commando's in Afghanistan.

Eindredacteur Kees van den Bosch van het programma is furieus. "In tijden van fakenews moet de NPO investeren in hardcore-onderzoek. Wie dit een kwaliteitsimpuls noemt, redeneert als een boekhouder. De zendermanager behandelt ons onfatsoenlijk en liefdeloos", aldus Van den Bosch. Ook de samensteller van Reporter Radio (KRO-NCRV) is woest.