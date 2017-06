Vrouwensport gaat volgens Erik Dijkstra 'ook gewoon om seks'

De presentator refereert in gesprek met AD aan wielrenster Puck Moonen (21). "Ze presteert vooralsnog bescheiden, maar is wél krankzinnig aantrekkelijk. Zij heeft op Instagram 150.000 volgers, terwijl iemand als Robert Gesink 20.000 volgers heeft en Philippe Gilbert 70.000. En ja, dat komt natuurlijk doordat ze krankzinnig lekker is."

Dijkstra (40) vertelt in gesprek met de krant dat hockey in 2008 een "enorme boost" kreeg toen de speelster in strakke rokjes gingen spelen. "Je hoeft het niet met een hockeystick in je broek te bekijken, maar het mag best een beetje sexy zijn."

Hoofdrol

De presentator vindt dat er "behoorlijk wat te genieten valt", deze sportzomer. "In veel evenementen spelen vrouwen een hoofdrol: het WK atletiek met Daphne Schippers bijvoorbeeld. En wat denk je van het EK voetbal voor vrouwen? Dat vrouwenvoetbal kan een hype worden. Nederland is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een vrouwensportland: de dames behalen ook de meeste medailles."

"En vergis je niet in het niveau. Ik ga bijvoorbeeld Vivianne Miedema interviewen. Zij maakt goals zoals die je bij Willem II niet ziet", aldus Dijkstra.