Ryan Gosling richt productiemaatschappij Arcana op

Arcana's eerste project is de film The Favorite met Emma Stone, Rachel Weisz and Olivia Colman in de hoofdrollen. Het verhaal gaat over de politieke intriges van de Britse koningin Anne (1665-1714). Regisseur is Yorgos Lanthimos die op het filmfestival van Cannes vorig jaar de Juryprijs won met zijn surrealistische tragikomedie The Lobster.

Gosling en Emma Stone speelden samen in de romantische musicalfilm La La Land. Met Ken Kao werkte hij eerder samen in de film The Nice Guys.