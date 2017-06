NRC-lezers willen minder nieuws over aanslagen

Dat meldt NRC dinsdag.

In de peiling vroeg NRC of media "genoeg, te veel of te weinig" aandacht aan aanslagen geven. Daarop gaf bijna 60 procent van de respondenten het antwoord "te veel".

Verschillende respondenten zeiden dat berichten over terroristische aanslagen zorgen voor angst en dat ze het idee vergroten dat de westerse wereld onveilig is.

Journalist Joris Luyendijk gaf vorige maand zijn mening van soortgelijke strekking in een opiniestuk in NRC. "Er is in onze samenlevingen een informatie-infrastructuur ontstaan waarin journalisten en media aangemoedigd en financieel beloond worden het spelletje van de terroristen te spelen".

De hoofredacteuren van NOS Nieuws, NU.nl en de Volkskrant zijn het hier echter niet mee eens, zeggen zij in gesprek met NRC.

Zo zegt plaatsvervangend hoofdredacteur van NOS Nieuws, Giselle van Cann: "Stel je voor dat het andersom was. Dat de NOS ergens níét over zou berichten. Bij aanslagen in Manchester of Londen zeggen we niet: 'laten we er maar minder over berichten omdat we terroristen anders een podium bieden'. Dat is zo’n evident nieuws. We doen die berichtgeving zonder aarzeling."

Geen censuur

Gert-Jaap Hoekman (NU.nl) zegt dat "mensen moeten weten wat er speelt in de wereld" en ook Philippe Remarque van de Volkskrant) wil niet dat zijn krant zichzelf gaat censureren. "Dat is tegen de natuur van een nieuwsorganisatie."

Hoekman en Van Cann zeggen wel dat zij gestopt zijn met berichten over onthoofdingen door IS. "De piloot die in brand werd gestoken, laten we nooit zo zien. Ook de kop ‘IS claimt aanslag’ maken we niet meer. Dat maakt het te groot", zegt Hoekman verder. Van Cann over de onthoofdingen: "Het gebeurde zo vaak dat het geen nieuwswaarde meer had."